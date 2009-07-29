Памятник Шевченко в Ашхабаде перенесут на новое место

В связи с предстоящим расширением и реконструкцией центрального проспекта Ашхабада «Битарап Туркменистан» памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко работы скульптора Михаила Лысенко будет перенесен на новое место.

Как сообщили корреспонденту Turkmenistan.ru в ашхабадской мэрии, памятник Кобзарю переместится на один квартал восточнее и будет установлен на площади возле здания Госкомитета по туризму и спорту, развернувшись на 90 градусов.

– Сейчас идут работы по установке и облицовке точной копии постамента, изготовляемого из высококачественных строительных материалов, – отметили в мэрии. – Затем, в конце лета нынешнего года, по завершению дорожно-строительных работ, будет перенесен и сам бюст Тараса Шевченко.