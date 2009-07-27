Во время аварии автобуса в Польше 9 украинцев получили травмы
"Приютом" стало пожарное отделение
Во время аварии автобуса в Польше, которая произошла ночью 26 июля, 9 украинцев получили незначительные травмы.
Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в украинском консульстве в Кракове.
По данным консульства, в аварии получили «синяки и царапины» девять украинцев из 47 пассажиров автобуса, который следовал из Львова в немецкий город Карлсруе.
Владелец автобуса - немецкая компания-перевозчик - в воскресенье около 15.00 предоставила другой автобус, на котором все 47 пассажиров (большинство украинцы), продолжили свое путешествие в Германию.
До того времени пассажиры находились в пожарном отделении города Хшанова, неподалеку от которого произошла авария, где местные власти обеспечили их питанием.
Девяти пострадавшим, среди которых, по данным консульства, не было детей, оказана помощь в больнице, после чего они присоединились к основной группе и ждали прибытия нового автобуса.
Собеседник агентства сообщил, что ни один из украинцев - пассажиров автобуса не обращался за дополнительной помощью в консульство.
Он уточнил, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на участке дороги, где проводился ремонт.
Автобусом управляли 2 водителя, оба гражданина Украины.
В консульстве также отметили, что не имеют информации, намерены ли украинцы добиваться от перевозчика возмещения за вред, нанесенный в результате аварии.
Ранее СМИ сообщали, что во время аварии автобуса в Польше пострадали шесть украинцев, в том числе один ребенок.