Во время аварии автобуса в Польше 9 украинцев получили травмы

Во время аварии автобуса в Польше, которая произошла ночью 26 июля, 9 украинцев получили незначительные травмы.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в украинском консульстве в Кракове.

По данным консульства, в аварии получили «синяки и царапины» девять украинцев из 47 пассажиров автобуса, который следовал из Львова в немецкий город Карлсруе.

Владелец автобуса - немецкая компания-перевозчик - в воскресенье около 15.00 предоставила другой автобус, на котором все 47 пассажиров (большинство украинцы), продолжили свое путешествие в Германию.

До того времени пассажиры находились в пожарном отделении города Хшанова, неподалеку от которого произошла авария, где местные власти обеспечили их питанием.

Девяти пострадавшим, среди которых, по данным консульства, не было детей, оказана помощь в больнице, после чего они присоединились к основной группе и ждали прибытия нового автобуса.

Собеседник агентства сообщил, что ни один из украинцев - пассажиров автобуса не обращался за дополнительной помощью в консульство.

Он уточнил, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением на участке дороги, где проводился ремонт.

Автобусом управляли 2 водителя, оба гражданина Украины.

В консульстве также отметили, что не имеют информации, намерены ли украинцы добиваться от перевозчика возмещения за вред, нанесенный в результате аварии.

Ранее СМИ сообщали, что во время аварии автобуса в Польше пострадали шесть украинцев, в том числе один ребенок.