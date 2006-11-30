Тело Литвиненко вскроют три патологоанатома

Намеченное на 1 декабря вскрытие тела Александра Литвиненко будут производить три патологоанатома, сообщает Sky News. Одни из них будет представлять МВД Великобритании, второй нанят семьей Литвиненко, а третий - независимый эксперт.

Коронерское следствие по факту смерти бывшего сотрудника ФСБ было официально открыто 30 ноября в коронерском суде Сент-Панкрас в северном Лондоне. Однако оно было тут же приостановлено, чтобы не мешать полицейскому расследованию.

Литвиненко скончался в лондонской больнице 23 ноября, предположительно в результате отравления радиоактивным полонием-210, значительное количество которого было обнаружено в его анализах. Полиция пока квалифицирует его смерть как случившуюся "при невыясненных обстоятельствах".

Незадолго до своей смерти Литвиненко обвинил в покушении российские спецслужбы. Этой же версии придерживаются его родственники. В Москве категорически опровергают обвинения.

Лента.ру