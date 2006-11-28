Украина продолжает рассматривать СНГ как инструмент

Украина продолжает рассматривать Содружество Независимых Государств как инструмент эффективного многостороннего диалога, особенно в экономическом измерении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, подводя итоги Совета глав государств - участников СНГ.

Как сообщила журналистам его пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА, глава государства отметил, что у Украины было много надежд на потенциал саммита СНГ, но не все они исполнились. Это связано с тем, что не все конструктивные предложения Украины были учтены.

Среди позитива Президент Украины отметил принятие ряда важных решений, сказала пресс-секретарь.

Также важными В.ЮЩЕНКО считает двусторонние встречи и консультации. И.ВАННИКОВА сообщила, что, в частности, Президент Украины встретился с президентом Узбекистана Исламом КАРИМОВЫМ, президентом Молдовы Владимиром ВОРОНИНЫМ, президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ, президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ и президентом Республики Беларусь Александром ЛУКАШЕНКО.