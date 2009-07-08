В испанском аэропорту пьяный британец раздавал людям тысячи евро

Испанская полиция задержала в аэропорту пьяного британца за чрезмерную щедрость, сообщает «Ассошиэйтэд Пресс» со ссылкой на министра внутренних дел Испании.

По его словам, люди в аэропорту "Сон Сан Хуан" в Пальма-де-Мальорка заметили человека, который "выглядел как бомж", и сообщили о нем в службу безопасности аэропорта.

Сотрудники полиции, прибывшие проверить документы туриста, обнаружили, что он не только был сильно пьян, но и раздаривал тысячи евро, не осознавая своих действий, отмечает РИА «Новости».

Оказалось, что задержанный получил накануне большое наследство. В аэропорту он стал раздавать прохожим деньги. По данным полиции, в бумажнике туриста находилась сумма в 52 тысячи евро в виде наличных и дорожных чеков.

Полиция убедила туриста оставить в покое бумажник и вылететь на родину.