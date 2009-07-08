Бжезинский думает, что на переговорах с Обамой солировал Путин

Бывший советник Президента США Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ считает более важными переговоры нынешнего американского лидера Барака ОБАМЫ в Москве с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ, а не Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Как сообщает Польское информационное агентство (РАР) со ссылкой на телеканал MSNBC, З.БЖЕЗИНСКИЙ отметил, что Б.ОБАМА и Д.МЕДВЕДЕВ фактически лишь ратифицировали договор о намерении сократить количество единиц ядерного оружия, поскольку соответствующие договоренности были достигнуты в канун визита американского Президента в Россию.

«В действительности важной дискуссией была встреча Президента ОБАМЫ во вторник с премьером ПУТИНЫМ», - сказал З.БЖЕЗИНСКИЙ.

По его мнению, Б.ОБАМА и В.ПУТИН обсуждали противоречия, существующие между США и Россией.

З.БЖЕЗИНСКИЙ, который был советником по вопросам национальной безопасности Президента США Джимми КАРТЕРА с 1977 по 1981 год, отметил, что по этим вопросам не было достигнуто значительного прогресса. «Но сегодня существует большее понимание, почему одна сторона не соглашается с другой», - сказал он.

Как считает эксперт, результаты первого визита Б.ОБАМЫ засвидетельствовали, что стороны все больше осознают необходимость развивать «стабильное и предсказуемое» сотрудничество.