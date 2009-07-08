Сегодня Россия дает ответ святому Валентину

Сегодня в России - День семьи, любви и верности. Этот праздник провозглашен в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Светским праздник в РФ стал год назад. Кстати, ввести новую праздничную дату предложила жена президента РФ Светлана Медведева.

Петр и Феврония жили на рубеже XII–XIII веков.

Согласно житию святых, благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он занял муромский престол в 1203 году. За несколько лет до того Петр заболел проказой, от которой никто не мог его вылечить. Во сне князю было виденье, что его может исцелить дочь пчеловода Феврония, крестьянка из поселка Ласкового, что на Рязанской земле. Феврония была красивой, благочестивой и доброй девушкой. Она разбиралась в зелье и умела лечить болезни, ее слушались дикие животные. Князь полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться на ней, когда выздоровеет. Девушка исцелила князя, но он не сдержал свое слово. Болезнь вернулась. Феврония во второй раз вылечила князя, после чего они поженились.

После смерти брата Петр унаследовал княжеский престол. Бояре уважали своего князя, но невзлюбили Февронию, поскольку считали, что крестьянка не может править ими. Бояре стали требовать, чтобы князь бросил свою жену. Петр, узнав, что его хотят разлучить с его любимой, решил, что лучше ему добровольно отказаться от власти и богатства и отправиться вместе с женой в изгнание. Петр и Феврония оставили Муром.

Вскоре в Муроме началась смута: бояре перессорились между собой за княжеский престол. Пролилась кровь. Только тогда бояре опомнились, собрались на совет и решили позвать князя Петра назад. Князь и княгиня вернулись. Февронию стали любить и уважать.

На склоне лет Петр и Феврония приняли постриг в разных монастырях с именами Давид и Ефросиния. Единственное, о чем они молили Бога, – чтобы умереть в один день. Завещали похоронить себя вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посредине.

Они умерли каждый в своей келье в один день и час 8 июля (25 июня по ст. ст.) 1228 года.

Люди решили, что негоже монахам в одном гробу лежать, и нарушили волю покойников: положили тела в разных монастырях. Однако на следующий день они оказались вместе. Дважды их тела разносили по разным храмам, и каждый раз они удивительным образом оказывались рядом. Святых супругов таки похоронили вместе в городе Муроме возле соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Приблизительно через 300 лет после кончины Петра и Февронию причислили к лику святых Русской православной церкви. В настоящее время их мощи лежат в женском Свято-Троицком монастыре в Муроме.

В этот день православные христиане в своих молитвах просят Бога о большой любви и семейном согласии.

Также, по народным приметам, с этого дня следует ожидать сорок жарких дней.