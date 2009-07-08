Дочерей Обамы в Москве развлекали Бабкина и ансамбль Моисеева

Супруге президента США Барака Обамы Мишель и его дочерям Мелии и Саше понравилось русское народное искусство. Американские гостьи вместе с супругой президента России Светланой Медведевой во вторник после официального приема в Кремле побывали на благотворительном концерте в театре Станиславского и Немировича-Данченко. Концерт для детей из домов-интернатов Москвы и Подмосковья давали ансамбль народного танца имени Моисеева, ансамбль "Березка" и Надежда Бабкина с ансамблем "Русская песня". Они исполняли самые известные произведения, в частности, "Калинку". "Яблочко" ансамблю Моисеева пришлось исполнить на бис. После концерта супруги президентов и юные гостьи пообщались с артистами. Мишель Обама сказала, что ее дочери хотели увидеть исконно русское искусство и народные танцы. Сами Мелия и Саша сказали Надежде Бабкиной, что им концерт понравился. Мишель Обама поблагодарила Светлану Медведеву за приглашение на концерт и гостеприимство и в свою очередь пригласила ее в гости в Вашингтон.

РИА новости