Бандиты заживо сожгли шестерых мусульман-суннитов

В Багдаде бандиты заживо сожгли шесть человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным полиции, вооруженные шиитские боевики схватили шестерых выходящих из мечети суннитов, облили их керосином и подожгли.

После организованных накануне взрывов в Багдадском районе Садр-Сити, в Ираке происходит заметная эскалация насилия: погибли более 200 человек, сотни ранены.