Бандиты заживо сожгли шестерых мусульман-суннитов

22:00, 24 ноября 2006
Мир
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В Багдаде волна насилия

В Багдаде бандиты заживо сожгли шесть человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным полиции, вооруженные шиитские боевики схватили шестерых выходящих из мечети суннитов, облили их керосином и подожгли.

После организованных накануне взрывов в Багдадском районе Садр-Сити, в Ираке происходит заметная эскалация насилия: погибли более 200 человек, сотни ранены.

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