Обнаружены сигналы с «черных ящиков» разбившегося А310

Участники поисково-спасательной операции заявили в воскресенье об обнаружении сигналов с "черных ящиков" разбившегося у побережья Коморских островов самолета Airbus А310-300 йеменской авиакомпании Yemenia, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Франс Пресс.

"Сотрудники французского бюро расследования авиакатастроф (BEA) зафиксировали сигнал с бортовых самописцев", - заявил глава коморского представительства ВЕА Али Абду Мохамед (Ali Abdou Mohamed).

Пресс-секретарь BEA подтвердила в интервью агентству факт обнаружения сигнала с "черных ящиков" разбившегося А310-300.

Детали и другие подробности обнаружения пока не сообщаются.

На борту разбившегося лайнера авиакомпании Yemenia, совершавшего в ночь на 30 июня рейс IY626 из столицы Йемена Саны в столицу Комор город Морони, находились 142 пассажира и 11 членов экипажа.