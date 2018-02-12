Оскароносный режиссер назвал движение против домогательств "охотой на ведьм"

Он сожалеет, что «подозреваемых актеров» вырезают из фильмов и сериалов, «чтобы не потерять зрителей».

Австрийский режиссер, обладатель «Оскара» Михаэль Ханеке раскритиковал движение по борьбе с сексуальным насилием в отношении женщин, популярное в сети под хештегом #MeToo.

В интервью изданию Variety Kurier Ханеке спросили о его отношении к #MeToo. Режиссер заявил, что «любая форма изнасилования или принуждения» должна быть наказана, но нынешнее движение он рассматривает как«предвзятую истерию» и считает это «отвратительным», передает Realist.

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«Я не хочу знать, сколько из этих обвинений, связанных с инцидентами 20-или 30-летней давности, это заявления, которые мало касаются сексуального насилия», — сказал Ханеке.

Он сожалеет, что «подозреваемых актеров» вырезают из фильмов и сериалов, «чтобы не потерять зрителей».

«Где мы живем? В новом Средневековье… Охоту на ведьм следует оставлять в Средних веках».

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее покончила с собой экс-менеджер актрисы, которая одной из первых заявила о домогательствах.