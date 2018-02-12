Жертв могло быть больше: обломки Ан-148 упали в десятках метров от жилых домов (видео)

Самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Московской области, вследствие чего погиб 71 человек.

Обломки пассажирского самолета Ан-148 упали всего в паре десятков метров от жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mush, опубликовавшего соответствующее видео разбора обломков с жилым сектором на фоне.

«Обломки разбившегося Ан-148 упали на землю всего в паре десятков метров от жилых домов. Жертв могло быть больше», – говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал Mush

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил. В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.