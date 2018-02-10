По словам канцлера, каждое немецкое правительство будет ответственным за Холокост.

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что ответственность за Холокост несет Германия, и только осознание этого факта может быть фундаментом хороших отношений с Польшей.

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Об этом сказала Меркель в обнародованном сегодня видео, комментируя изменения в закон об Институте национальной памяти Польши, передает Польское радио.

«Как канцлер Германии я хочу подчеркнуть, что это мы, Германия, несем ответственность за события, которые произошли во время Холокоста, во время Шоа в период национал-социализма. Существовали концентрационные лагеря, за которые немцы несут ответственность. Эта ответственность и дальше существует, и каждое немецкое правительство будет за это ответственным», - отметила Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что не намерена вмешиваться в вопрос польского законодательства. Только с таким подходом, добавила Меркель, Германия может формировать положительное и общее будущее с Польшей и со всей Европой и миром.

Также канцлер сообщила, что на следующей неделе польский премьер Матеуш Моравецкий посетит Берлин.

Несколько дней ранее о немецкой ответственности за Холокост в Twitter написал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Источник: http://www.polradio.pl/5/38/Artykul/348683

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности. установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Президент Польши Дуда подписал закон и передал его на изучение в Конституционный суд Польши.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «преуменьшением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что ни один закон не изменит исторических фактов. В Министерстве иностранных дел Израиля надеются, что польские власти внесут изменения в закон об Институте национальной памяти.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.