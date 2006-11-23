Горбачеву сделали операцию в Мюнхене
Около постели отца дежурит дочь Ирина
Бывший президент СССР Михаил Горбачев поправляется после тяжелой операции, которую во вторник ему сделали врачи мюнхенской нейрологической клиники "Grosshadern" Университета имени Людвига Максимилиана.
Как рассказал РИА Новостив четверг источник в университетском клиническом комплексе, около постели отца неотступно дежурит дочь Ирина, сама являющаяся врачом.
"Операция была проведена на правой внутренней сонной артерии (Arteria carotis interna) 75-летнего пациента, поступившего в клинику в минувшее воскресенье с подозрением на предынсультное состояние. Обстоятельное рентгеновское обследование с помощью введенного в сосуды головного мозга контрастного средства подтвердило серьезность положения - на стенке этой жизненно важной артерии была обнаружена холестериновая бляшка, сузившая сосуд на 80%. В таких случаях требуется немедленное хирургическое вмешательство", - рассказал собеседник агентства.