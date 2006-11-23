Горбачеву сделали операцию в Мюнхене

Бывший президент СССР Михаил Горбачев поправляется после тяжелой операции, которую во вторник ему сделали врачи мюнхенской нейрологической клиники "Grosshadern" Университета имени Людвига Максимилиана.

Как рассказал РИА Новостив четверг источник в университетском клиническом комплексе, около постели отца неотступно дежурит дочь Ирина, сама являющаяся врачом.

"Операция была проведена на правой внутренней сонной артерии (Arteria carotis interna) 75-летнего пациента, поступившего в клинику в минувшее воскресенье с подозрением на предынсультное состояние. Обстоятельное рентгеновское обследование с помощью введенного в сосуды головного мозга контрастного средства подтвердило серьезность положения - на стенке этой жизненно важной артерии была обнаружена холестериновая бляшка, сузившая сосуд на 80%. В таких случаях требуется немедленное хирургическое вмешательство", - рассказал собеседник агентства.