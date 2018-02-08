Лидер демократов в Палате представителей выступила с рекордной 8-часовой речью

Демарш Пелоси был акцией протеста против соглашения по бюджету США, к которому пришли лидеры партий.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с "марафонской" речью, которая продолжалась более восьми часов.

Как сообщает телеканал Fox News, это было самое продолжительное выступление в Палате представителей за всю ее историю, передает РБК.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1909 году, тогда демократ Чемп Кларк говорил с трибуны в течение 5 часов 15 минут.

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"Когда вы говорите, время летит быстрее. Когда вы слушаете - медленнее", - рассказала репортерам 77-летняя Пелоси, которая произнесла рекордную речь, стоя на четырехдюймовых каблуках (чуть больше 10 см).

Она начала говорить около 10 часов утра и закончила после 18 вечера, заняв целый рабочий день Палаты.

Демарш Пелоси был акцией протеста против соглашения по бюджету, к которому пришли лидеры партий, в которое не включили вопросы иммиграции, в частности, решение судьбы детей нелегальных иммигрантов, так называемых "дримеров".

Пелоси фактически имитировала процедуру филибастера, которая существует в Сенате, но не принята в Палате представителей.

Филибастер предусматривает право недовольных блокировать работу органа и принятия законов путем произнесения длинных речей. ​Одним из самых длинных в истории стал филибастер сенатора Теда Круза, который в 2013 году произносил речь в течение 21 часа и 18 минут.