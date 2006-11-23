Состояние отравленного Литвиненко резко ухудшилось

Состояние отравленного экс-полковника ФСБ Александра Литвиненко в ночь на четверг резко ухудшилось. Он при смерти. Sky News со ссылкой на медиков утверждает, что он находится в реанимации в "крайне тяжелом" состоянии: у него случился сердечный приступ, сейчас он дышит лишь благодаря аппарату искусственного дыхания.

Между тем таинственный русский, который встречался с бывшим агентом КГБ Александром Литвиненко в лондонском отеле в день его отравления 1 ноября, стал главным подозреваемым в ходе поисков убийцы, сообщает The Times.

Литвиненко рассказал сыщикам из Скотланд-Ярда, как пришел на встречу со старым другом, но к своему удивлению застал там еще одного мужчину, который представился Владимиром. Незнакомец, которого Литвиненко описал как "высокого, молчаливого русского с резкими чертами лица, слегка за сорок", присутствовал в отеле вместе с бывшим кремлевским телохранителем Андреем Луговым, пишет британская газета.

Литвиненко сообщил полиции, что его насторожило, почему Владимир ничего не рассказал о себе и почему он появился на встрече, которая должна была состояться с глазу на глаз. Как сообщил Литвиненко, мужчина несколько раз уговаривал выпить вместе с ним чаю, но больше почти ничего за время короткой встречи не сказал.

Детективы говорят, что Владимир может оказаться важнейшей фигурой в их расследовании, однако пострадавший, который способен дать ключевые показания для расследования, вчера не смог общаться с полицией. Врачи не берутся ответить, когда состояние Литвиненко улучшится настолько, что он сможет вновь отвечать на вопросы.

До настоящего момента он потратил 16 часов, пытаясь вспомнить всех, с кем встречался, все, что ел и пил в дни, предшествовавшие ухудшению здоровья. Однако детективы стремятся допросить его вновь.

Они хотят знать, кому еще было известно о запланированных встречах, и о том, велась ли за Литвиненко слежка, перехватывались ли его телефонные переговоры и электронная почта.

Люди, видевшие вчера Литвиненко в отделении интенсивной терапии больницы Университетского колледжа, были потрясены дальнейшим резким ухудшением его состояния.

Его близкий друг Алекс Гольдфарб сообщил: "Я боюсь, он угасает на наших глазах, и врачи не знают, как его спасти. Он обессилен, не может нормально общаться. Он понимает что с ним и воспринимает происходящее, однако болезненно реагирует на свет и очень похудел. Он то теряет сознание, то приходит в себя, и все время держит за руку жену".

Гольдфарб сказал, что его друг никогда прежде не встречал Владимира и был удивлен, увидев его на встрече: "Он знал, что с незнакомцами нужно соблюдать осторожность. Он попытался вспомнить все, что смог, об этом человеке, чтобы помочь полиции... Он согласился на эту встречу лишь потому, что знал Андрея Лугового во время работы в КГБ".

После отравления ни Лугового, ни Владимира в Великобритании никто не видел. Оба они, как заявлялось, приехали в Лондон в октябре для подписания контрактов на работу телохранителями богатых российских олигархов.

Будучи сотрудником КГБ, Луговой охранял российского премьер-министра, а затем входил в 9 управление ФСБ. Расследование наращивает усилия с тем, чтобы установить личность предполагаемого убийцы, а российская Служба внешней разведки (СВР) самым явным образом опровергла сообщения о своей причастности к покушению. Сергей Иванов, руководитель пресс-службы СВР, заявил: "Литвиненко не тот человек, чтобы ради него омрачать двусторонние отношения. Абсолютно не в наших интересах заниматься подобной деятельностью".

Непонятно, использовался ли для покушения на Литвиненко ядовитый металл таллий или это было иное вещество.

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