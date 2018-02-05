В Европарламенте констатировали усиление репрессий в РФ перед выборами президента

В Европарламенте считают, что чем ближе к президентским выборам, тем больше российская власть репрессирует критически настроенных.

В Европейском парламенте констатируют, что, чем ближе к президентским выборам, которые пройдут 18 марта в России, тем более власти этой страны репрессируют критически настроенных граждан из числа оппозиции и правозащитников. Это должно быть прекращено.

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Об этом говорится в заявлении главы делегации Европарламента в Комитете сотрудничества ЕС-РФ Отмара Караса, распространенном в понедельник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Чем ближе президентские выборы 18 марта 2018 года, тем более российские власти репрессируют критические голоса оппозиции и правозащитников в стране. Россия проявляет все более негативные тенденции во время президентских выборов", - сказал он на заседании Комитета парламентского сотрудничества.

В этой связи Карас призвал российские власти изменить ситуацию, поддерживая основные свободы, в отношении которых они приняли обязательства.

Глава делегации ЕС также выразил поддержку и солидарность с гражданами России, которые борются за уважение прав человека и свободу мнений, объединений и собраний в стране. Он также призвал немедленно освободить главу офиса Мемориала в Чечне Оюба Титиева.