Вышел трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" (видео)

Второй сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 22 апреля 2018 года.

Канал HBO представил на Супербоуле первый трейлер нового сезона сериала «Мир Дикого Запада».

Как отмечает Entertainment Weekly, HBO показал трейлер во время Супербоула в первый раз за 20 лет.

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Главные действующие лица в трейлере нового сезона — Бернард Лоу (Джеффри Райт), Мейв Милли (Тэнди Ньютон) и Долорес Абернати (Эван Рэйчел Вуд). А также искусственные быки и некий робот без лица. Режиссером ролика выступил Джонатан Нолан.

Второй сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 22 апреля 2018 года.