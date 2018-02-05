Вышел трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" (видео)
12:26, 05 февраля 2018Мир
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Второй сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 22 апреля 2018 года.
Режиссером ролика выступил Джонатан Нолан / скриншот
Канал HBO представил на Супербоуле первый трейлер нового сезона сериала «Мир Дикого Запада».
Как отмечает Entertainment Weekly, HBO показал трейлер во время Супербоула в первый раз за 20 лет.
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Главные действующие лица в трейлере нового сезона — Бернард Лоу (Джеффри Райт), Мейв Милли (Тэнди Ньютон) и Долорес Абернати (Эван Рэйчел Вуд). А также искусственные быки и некий робот без лица. Режиссером ролика выступил Джонатан Нолан.
Второй сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 22 апреля 2018 года.
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