Вышел трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада" (видео)

12:26, 05 февраля 2018
Мир
573 0
Режиссером ролика выступил Джонатан Нолан / скриншот

Как отмечает Entertainment Weekly, HBO показал трейлер во время Супербоула в первый раз за 20 лет.

Читайте такжеВышел финальный трейлер фан-фильма о молодом Волан-де-Морте

Главные действующие лица в трейлере нового сезона — Бернард Лоу (Джеффри Райт), Мейв Милли (Тэнди Ньютон) и Долорес Абернати (Эван Рэйчел Вуд). А также искусственные быки и некий робот без лица. Режиссером ролика выступил Джонатан Нолан.

Второй сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 22 апреля 2018 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мир Дикого Запада#HBO трейлер