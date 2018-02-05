Алиев объявил внеочередные выборы президента Азербайджана
10:50, 05 февраля 2018Мир
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Внеочередные выборы пройдут 11 апреля, хотя планировались в октябре.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев \ REUTERS
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня объявил о проведении в стране внеочередных президентских выборов.
Читайте такжеПрезидент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом (видео)Внеочередные выборы назначены на 11 апреля, хотя ожидались в октябре, передает радио Свобода.
Алиев, который в понедельник подписал соответствующее распоряжение для Центральной избирательной комиссии, не указал, с чем связано перенесение даты выборов.
Парламент изменил в 2016 году Избирательный кодекс Азербайджана, всего было внесено 30 поправок, одна из которых, что президент страны будет избираться сроком на семь лет.
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