В Индонезии упал строительный кран, 4 человека погибли

Кран упал на строительной площадке железнодорожных путей в Матрамане.

В столице Индонезии Джакарте при падении строительного крана погибли четверо рабочих.

Как передает НВ со ссылкой на Xinhua, трагедия произошла в Восточной Джакарте рано утром в воскресенье, 4 февраля.

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"Два человека погибли на месте происшествия, еще двое раненых скончались в больнице", - заявил начальник полиции Восточной Джакарты старший комиссар Йойон Тоно Сурья Путра.

Как передает местное издание The Jakarta Post, кран упал на строительной площадке железнодорожных путей в Матрамане. Он использовался для подъема железнодорожных опор.

В результате происшествия также были ранены пять человек.

В сообщении отмечается, что до этого кран падал несколько раз, но ранее инциденты обходились без жертв.

Ранее УНИАН сообщал, что в результате обрушения грузоподъемного крана в одном из заводов поселка Маюн в Китае погибли 18 человек.