В Китае обрушился грузоподъемный кран, есть погибшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентства "Синьхуа".

"13 апреля утром в городе была зарегистрирована локальная конвективная буря с грозой, сильным ветром и ливнем. В результате рухнул грузоподъемный кран, придавив собой временные общежития из контейнеров, в которых находились 139 рабочих. 18 человек погибли, еще 33 получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил заместитель ответственного секретаря городского правительства Дунгуаня Ло Бинь.

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Как сообщается, вес рухнувшей конструкции составляет порядка 80 тонн.

Согласно сообщению, городское правительство Дунгуаня создало специальную рабочую группу для расследования причин происшествия.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 февраля, в центральном районе Нью-Йорка башенный кран упал посреди улицы. В результате инцидента погиб один человек, еще 15 получили ранения.