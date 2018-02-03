США подозревают РФ в разработке ядерных подводных торпед

Об этом говорится в отчете министерства обороны Соединенных Штатов.

Россия может разрабатывать "новейшие интерконтинентальные подводные автономные торпеды с ядерными боеголовками и на ядерном двигателе".

Об этом виде российского ядерного вооружения впервые упоминается в новом отчете "Обзор ядерных позиций" министерства обороны США, пишет ТСН.uа со ссылкой на CNN.

На английском этот тип вооружения назвали системой "Статус-6". Это устройство описывают как "непилотируемое средство, которое запускается под водой и потенциально может преодолеть тысячи миль и поразить береговые цели в США. Такие, как военные базы или города".

Также отмечается, что средство опасно не только в процессе детонации, а и создает обширные зоны радиоактивного загрязнения. Аналитики отмечают, что это оружие настолько опасное, что претендует на звание "оружия судного дня", а также может вызвать новую "Холодную войну".

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"Пока официальной информации нет, что Россия активно разрабатывает эту систему, но видеть это в документе Пентагона – очень неспокойно", - отметил аналитик Адам Маунт.

Он также отметил, что пока упоминания о таком оружии не появилось в других официальных американских документах, только в отчете.

Напомним, накануне было опубликовано новую американскую ядерную доктрину, которая предполагает более агрессивную позицию в отношении России, а также допускает в исключительных случаях применять маломощное ядерное оружие.