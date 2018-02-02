В Белом доме заявили о возможной отставке главы ФБР из-за споров с Трампом

02:38, 02 февраля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Один из источников телеканала сообщил, что Рэй не говорил об уходе во время недавней встречи с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, однако сам Келли считает такую возможность реальной.

Отмечается, что чиновники в Белом доме ищут компромисс, который удовлетворил бы как службы разведки, выступающие против публикации документа, так и президента США Дональда Трампа, который планирует обнародовать документ.

Ранее сообщалось, что Рэй поспорил с Трампом из-за публикации документа, связанного с "российским делом".

Рэй решительно возражал против слишком поспешной публикации документа и получил разрешение пересмотреть его. По словам официальных представителей ФБР, Трамп, стремящийся к публикации этого документа, отдает приоритет политике, а не национальной безопасности и ставит под угрозу репутацию ФБР.

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Теги: #отставка главы ФБР