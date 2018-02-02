В Белом доме заявили о возможной отставке главы ФБР из-за споров с Трампом

Ранее сообщалось, что Рэй поспорил с Трампом из-за публикации документа, связанного с "российским делом".

В Белом доме опасаются, что директор ФБР Кристофер Рэй уйдет в отставку, если будет опубликован документ, в котором отражены злоупотребления ведомства при слежке за советником Трампа во время выборов в 2016 году. Об этом сообщает CNN.

Один из источников телеканала сообщил, что Рэй не говорил об уходе во время недавней встречи с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, однако сам Келли считает такую возможность реальной.

Отмечается, что чиновники в Белом доме ищут компромисс, который удовлетворил бы как службы разведки, выступающие против публикации документа, так и президента США Дональда Трампа, который планирует обнародовать документ.

Ранее сообщалось, что Рэй поспорил с Трампом из-за публикации документа, связанного с "российским делом".

Рэй решительно возражал против слишком поспешной публикации документа и получил разрешение пересмотреть его. По словам официальных представителей ФБР, Трамп, стремящийся к публикации этого документа, отдает приоритет политике, а не национальной безопасности и ставит под угрозу репутацию ФБР.