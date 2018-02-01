Москва призвала Пентагон учитывать, что возле Крыма самолеты США поджидают российские истребители

"Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ ответили на заявление Пентагона о небезопасном перехвате российским Су-27 американского самолета-разведчика Lockheed ​EP-3 над нейтральными водами Черного моря рядом с Крымом. Москва в ультимативной форме подчеркнула, что "Крым является неотъемлемой частью России". Читайте такжеПентагон признал главным вызовом безопасности США соперничество с Россией и Китаем Как передает РБК, в заявлении Минобороны призывает выдать американским пилотам "новые карты с корректными воздушными границами России". "Хотели бы напомнить командиру 67-й тактической авиагруппы 6-го флота США Биллу Эллису, что Крым является неотъемлемой частью России. Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства России", - говорится в заявлении. Как сообщал УНИАН, ранее Пентагон показал видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика у берегов Крыма.

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