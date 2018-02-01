Rheinische Post: Меркель - последний защитник украинского Крыма

Политики и известные публичные люди Германии все громче требуют перезагрузки немецко-российских отношений, но канцлер Германии принципиальна в вопросе аннексии полуострова, пишет Rheinische Post.

Когда бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек в 2015 году хотел "провести задним числом аннексию Крыма в международное право", канцлеру Ангеле Меркель было легко противостоять малому количеству симпатизантов Путина, призывавших прекратить санкции против России.

Об этом сообщает "Главред".

Но спустя три года этот подход рушится на части в нынешней германской политике. Премьер-министры восточных стран расходятся по всем вопросам в столкновениях с лидером Христианско-демократического союза Германии, а призывы к перезапуску немецко-российских отношений теперь звучат из уст далеких от политики людей, таких как актер и режиссер Тиль Швайгер или президент футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнесс, пишет Rheinische Post.

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На встрече в Стендехаусе, в Дюссельдорфе, Хёнесс заявил, что "не придерживается мнения, что в произошедшей с Крымом истории виноваты только русские". И чтобы убедиться, что все поняли его слова правильно, он добавил: "Если бы [к вам] НАТО подбиралось все ближе и ближе, мне хочется узнать, как бы реагировали вы".

Меркель принимает Крым близко к сердцу

Лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер действовал во время самой напряженной точки предвыборной кампании, словно был в тупике. Он предложил рассматривать крымскую аннексию как "условно-постоянную" и "придумать краткую форму" для конфликта, чтобы выйти за пределы старых терминов - не только в том случае, если минские соглашения будут реализованы по всем пунктам, даже постепенное выполнение может вести к сближению. Скорее, следует также оценивать и "позитивные промежуточные шаги". Такой подход привел к тому, что в 70-х годах миролюбивая политика сближения вытеснила санкции.

Меркель, вероятно, последний политик, который игнорирует прагматические решения. Она давно отказалась от намерения регулировать послевоенный порядок Сирии без участия режима Асада. Поскольку после российской интервенции в Сирии Асад значительно усилил свои позиции. В любом случае, гражданская война без конца будет что с Асадом на посту, что без него.

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В вопросе же Крыма точка зрения Меркель менее гибкая. Вскоре после того, как Линднер представил свои идеи, она дала ему отповедь: "Когда я слышу, что мы должны просто согласиться с российской аннексией Крыма, я думаю - как бы вы отреагировали, если, примеряя ваш девиз, Германия бы осталась разделенной?".

Становится очевидным, что если Сирия – это мировая политика, то Крым Меркель воспринимает близко к сердцу. Все поколение ГДР имеет внутреннюю убежденность в том, чтобы после падения "железного занавеса" в Европе нельзя больше не допустить ситуации, когда верховенство права будет заменено верховенством силы. Хельсинский Заключительный акт был подписан в 1975 году, в соответствии с ним все стороны обязались соблюдать стандарты сотрудничества и права человека. Однако на Востоке понимание, что правильно, а что нет, осталось пониманием, но не воплощением.