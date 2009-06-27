Поиски жертв рейса Air France прекращены

Поиски тел погибших с пропавшего над Атлантикой рейса Air France Рио-Париж прекращены, сообщил представитель ВВС Бразилии.

"Мы бы очень хотели найти тела всех 228 человек, находившихся на борту, но отдаем себе отчет, что ВВС и флот сделали все, что могли", - приводит слова полковника Энри Муньоса РИА "Новости".

Поисковые отряды обнаружили 51 тело, из которых 14 уже опознаны.

С начала поисковых работ в океане также были обнаружены более 600 фрагментов самолета, среди которых пассажирские кресла, кислородные маски, детали фюзеляжа, багаж пассажиров рейса и их личные вещи.

Французские специалисты продолжают поиски "черных ящиков" с разбившегося самолета.

Рейс Air France 447 вылетел из международного аэропорта Рио-де-Жанейро и потерял связь через четыре часа после вылета, когда борт находился над Атлантикой. На борту находились 228 человек. Катастрофа стала крупнейшей в мире за восемь лет и самой крупной за 75-летнюю историю Air France.