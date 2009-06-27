Украина предлагает ЕС: бесплатных виз должно быть больше

Украина внесла на рассмотрение Европейского Союза предложение о дальнейшем расширении категорий лиц, которые будут иметь право на бесплатное получение виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ.

“Украина недавно внесла предложение Брюсселю о дальнейшем расширении категорий лиц, которые будут иметь право на бесплатное получение виз. Речь идет о представителях религиозных общин, представителях неправительственных организаций, представителях организованного туризма, представителях профессиональных союзов и объединений”, - сказал он.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, МИД Украины будет добиваться отмены визовых сборов для украинских граждан. “Мы в этом направлении будем работать и дальше”, - сказал он.