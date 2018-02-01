Самый красивый преступник США снимется в клипе российской певицы

Джереми Микс прибыл по приглашению телеведущей Ольги Бузовой для съемок в клипе.

В Москву приехал 33-летний американец Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США.

Об этом сообщает Telegram-канал SUPER.

По информации канала, Микс прибыл по приглашению телеведущей Ольги Бузовой. Он планирует сняться в клипе на ее песню Wi-Fi.

Также, Джереми Микс опубликовал на своей странице в Instagram фото, сделанное на Красной площади в Москве.

В 2014 году Микс был арестован в США за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Фотография преступника, опубликованная на странице полиции калифорнийского города Стоктон в Facebook, собрала более 35 тысяч лайков. В комментариях пользователи обсуждали его необыкновенную привлекательность. Эксперты из модельных агентств отмечали, что с такой внешностью он может зарабатывать на рекламных контрактах до 30 тысяч долларов в месяц.

Микс отсидел два года и вышел на свободу в марте 2016 года. Он заключилконтракт с модельным агентством White Cross Management и спустя три месяца впервые принял участие в профессиональной съемке. Впоследствии он принял участие в показе, проходившем в рамках Недели моды в Нью-Йорке, появлялся на обложках журналов, становил лицом компании, производящей наушники и участвовал в других рекламных проектах. В 2017 году Микс вышел на подиум во время недели моды в Милане. Он участвовал в показе, который устроил немецкий бренд Philipp Plein.