США показали новые записи перехвата российским Су-27 самолета-разведчика у берегов Крыма (видео)

04:40, 01 февраля 2018
Мир
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Записи демонстрируют маневры российского Су-27 вокруг самолета ВВС США EP-3 в непосредственной близости и с разных ракурсов.

Во время перехвата российский Су-27 совершил жесткий поворот около американского самолета EP-3 и приблизился на растояние пяти футов от правого крыла.

Затем российский Су-27 пересек траекторию полета EP-3 в пределах 10 футов и выполнил резкое снижение, что привело к сильной турбулентности для американского самолета и его членов экипажа.

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Теги: #перехват самолета