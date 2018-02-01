США показали новые записи перехвата российским Су-27 самолета-разведчика у берегов Крыма (видео)

Записи демонстрируют маневры российского Су-27 вокруг самолета ВВС США EP-3 в непосредственной близости и с разных ракурсов.

Военно-морские силы США опубликовали пять видеозаписей, на которых запечатлены опасные маневры российского истребителя Су-27, перехватившего американский самолет EP-3 Aries над Черным морем около аннексированного Крыма. Видеозаписи опубликовала прес-служба 6-го флота ВМС США.

Записи демонстрируют маневры российского Су-27 вокруг самолета ВВС США EP-3 в непосредственной близости и с разных ракурсов.

Во время перехвата российский Су-27 совершил жесткий поворот около американского самолета EP-3 и приблизился на растояние пяти футов от правого крыла.

Затем российский Су-27 пересек траекторию полета EP-3 в пределах 10 футов и выполнил резкое снижение, что привело к сильной турбулентности для американского самолета и его членов экипажа.