Трамп обнародовал принципы иммиграционной политики, основной - отмена "зеленой карты"

Он заявил о стремлении отменить лотерею "зеленая карта", которая не учитывает навыков и заслуг тех, кому она предоставляется.

Президент США Дональд Трамп в ходе Речи о состоянии государства перед совместной сессией Конгресса рассказал о четырех основных принципах новой иммиграционной реформы страны.

Читайте также"Мы получаем худших": Трамп снова раскритиковал лотерею Green CardОн отметил, что хочет покончить с цепной миграцией в Америку и наоборот - способствовать миграции в Америку высококвалифицированных кадров, передает Голос Америки. Первый принцип иммиграционной реформы базируется на необходимости прекращения цепной миграции, когда "в соответствии с нынешней «сломанной системой» один иммигрант может привести с собой практически неограниченное количество дальних родственников".

Второй принцип предполагает путь получения гражданстваоколо 1,8 млн нелегальных иммигрантов, которые в юном возрасте попали в США с помощью своих родителей. «Согласно нашему плану, те, кто будет соответствовать по уровню образования и рабочим требованиям, а также покажут хорошее моральное достоинство, смогут стать полноценными гражданами Соединенных Штатов в ходе 12-летнего периода», - заверил президент.

Третьим принципом он назвал прекращение практики выдачи виз иностранцам с помощью лотереи. «Программа, которая случайным образом раздает «зеленые карты» без какого-либо учета навыков, заслуг или безопасности для наших людей. Пришло время начать переход к иммиграционной системе, которая будет учитывать заслуги. Системе, которая будет принимать квалифицированных людей, которые хотят работать, которые сделают вклад в наше общество, и которые полюбят и будут уважать нашу страну», - пояснил Трамп.

Четвертый принцип, по его словам, касается полного обеспечения безопасности границы. «Это означает строительство большой стены на южной границе», - заявил Трамп.

Президент подчеркнул, что США переживают уникальный момент, когда каждый гражданин сможет получить возможность полностью реализовать себя и достичь реального материального благосостояния и независимости. Задачей правительства США Трамп назвал максимальное содействие каждому гражданину на пути к успеху, большей личной свободы и благосостояния.

"Каждому гражданину, который сегодня смотрит эту речь - где бы вы ни были, откуда бы вы ни были - ваше время настало. Если вы тяжело работаете, если верите в себя, верите в Америку, то любые мечты вам под силу, вы можете стать кем угодно, и вместе мы можем достичь чего-либо", - сказал президент США.