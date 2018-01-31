В Atlantic Council заявили о подмене текста "кремлевского доклада" в последний момент

В своем нынешнем виде доклад может сыграть на пользу Путину, уверен Андерс Ослунд.

Содержание так называемого «кремлевского доклада» США в последний момент заменили, отбросив результаты работы экспертов и вписав в его перечень российских чиновников и богатых россиян из списка Forbes.

Об этом в своем блоге написал эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд, который приобщался к экспертной работе над докладом. По его словам, целью доклада было выявление тех, кто заработал свое состояние, опираясь на связи с Кремлем.

Читайте такжеСМИ назвали источники "кремлевского доклада"Аслунд рассказал, что в последний момент перед публикацией доклада некое высокопоставленное лицо отвергло результаты работы экспертов и вписало в перечень фамилии лиц из администрации президента и правительства РФ, а также 96 российских миллиардеров из списка Forbes. По мнению эксперта, в своем нынешнем виде доклад дискредитирует американский закон о санкциях, выставляя его неэффективным.

Эксперт подчеркнул, что если данный «отрывок из телефонного справочника Кремля» и будет иметь какой-то эффект, то им может оказаться сплочение российской элиты вокруг Путина, в то время, как авторы закона о санкциях стремились внести раскол в ее ряды.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список 210 приближенных к Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. В их числе все члены правительства РФ, сотрудники администрации президента, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, председатель правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров. В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны глава Совета федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали главы российских госкорпораций, в их числе руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук. В числе олигархов в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.