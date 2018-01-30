Публикация "кремлевского доклада" может затронуть интересы иностранных инвесторов в России - СМИ

Иностранные инвесторы, работающие в России, убеждены, что такие действия США могут увеличить неопределенность в российской бизнес-среде.

Обнародование Министерством финансов США "кремлевского доклада" - списка приближенных к президенту России Владимиру Путину чиновников и бизнесменов, в отношении которых могут быть введены санкции, - может затронуть интересы иностранных инвесторов в Российской Федерации.

Читайте такжеМинфин США опубликовал "Кремлевский доклад" об окружении ПутинаКак сообщает Reuters, глубокая обеспокоенность из-за публикации была выражена в заявлении Ассоциации европейского бизнеса (AEB) в Москве.

"Во вторник группа иностранных инвесторов выразила обеспокоенность относительно публикации Министерством финансов США (Департаментом казначейства) списка российских бизнесменов, которые в соответствии с имеющейся информацией, тесно связаны с Кремлем, говоря о том, что это может повлиять на интересы европейских инвесторов и увеличит неопределенность в бизнес-среде в России", - сообщает агентство.

"Ассоциация повторяет свои призывы к главам государств и правительств ЕС, США и России воздерживаться от действий, которые могут подорвать перспективы будущего экономического взаимодействия", - говорится в заявлении AEB.

Ассоциация европейского бизнеса в России объединяет более 500 иностранных компаний.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США представило так называемый «кремлевский доклад» - список из 210 приближенных к Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции. Среди них все члены правительства России, сотрудники администрации президента, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В список, в частности, вошли пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Андрей Вайно, глава правительства Дмитрий Медведев и глава МИД Сергей Лавров.

В разделе «другие высокопоставленные политические лидеры» указаны председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

В список также попали и руководители российских госкорпораций, среди них руководители «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Среди «олигархов» в «кремлевском докладе» указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков и Александр Мамут.