Металлические панно и ковры: американский художник создает скульптуры из гвоздей (видео)

18:33, 30 января 2018
Мир
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Современное искусство: скульптуры из гвоздей / скриншот

Американский художник создает удивительные скульптуры из гвоздей. В его коллекции – как маленькие произведения, так и гигантские инсталляции.

Для работы Джон Бисби использует гвозди разного размера - от самых больших длиной более 30 см до миниатюрных мебельных. Для придания формы гвоздям их сгибают, склеивают, сваривают и прессуют.

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Композиции со сложными узорами пользуются популярностью среди дизайнеров. Арт-объекты мастера покупают, чтобы оригинально украсить интерьеры. Больше всего ценителям искусства нравятся настенные панно из гвоздей и металлические «ковры». У мастера есть собственная школа, где он обучает своему оригинальному стилю начинающих художников.

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Теги: #современное искусство#скульптуры из гвоздей#арт-объект