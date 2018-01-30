Металлические панно и ковры: американский художник создает скульптуры из гвоздей (видео)

Таким необычным искусством Джон Бисби занимается уже 30 лет.

Американский художник создает удивительные скульптуры из гвоздей. В его коллекции – как маленькие произведения, так и гигантские инсталляции.

Для работы Джон Бисби использует гвозди разного размера - от самых больших длиной более 30 см до миниатюрных мебельных. Для придания формы гвоздям их сгибают, склеивают, сваривают и прессуют.

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Композиции со сложными узорами пользуются популярностью среди дизайнеров. Арт-объекты мастера покупают, чтобы оригинально украсить интерьеры. Больше всего ценителям искусства нравятся настенные панно из гвоздей и металлические «ковры». У мастера есть собственная школа, где он обучает своему оригинальному стилю начинающих художников.