Портрет из молочной пенки: на Тайване владелица кофейни создает объемные портреты домашних любимцев

На Тайване владелица кофейни создает потрети домашних любимцы из молочной пенки.

Как говорится в сюжете «ТСН», для создания портрета нужно предоставить фото модели и подождать десять минут. Мастерица создает объемные портреты животных и раскрашивает их специями.

Стоит такое мимолетное искусство от 23 долларов, в зависимости от сложности задачи.