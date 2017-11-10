Портрет из молочной пенки: на Тайване владелица кофейни создает объемные портреты домашних любимцев

16:15, 10 ноября 2017
Мир
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Для создания портрета из пенки надо предоставить фото модели и подождать десять минут

Мастерица разрисовывает портреты с помощью пенки / скриншот

На Тайване владелица кофейни создает потрети домашних любимцы из молочной пенки.

Как говорится в сюжете «ТСН», для создания портрета нужно предоставить фото модели и подождать десять минут. Мастерица создает объемные портреты животных и раскрашивает их специями.

Стоит такое мимолетное искусство от 23 долларов, в зависимости от сложности задачи.

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Теги: #Тайвань#портреты с пенки#молочная пенка