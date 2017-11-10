Портрет из молочной пенки: на Тайване владелица кофейни создает объемные портреты домашних любимцев
16:15, 10 ноября 2017Мир
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Для создания портрета из пенки надо предоставить фото модели и подождать десять минут
Мастерица разрисовывает портреты с помощью пенки / скриншот
На Тайване владелица кофейни создает потрети домашних любимцы из молочной пенки.
Как говорится в сюжете «ТСН», для создания портрета нужно предоставить фото модели и подождать десять минут. Мастерица создает объемные портреты животных и раскрашивает их специями.
Стоит такое мимолетное искусство от 23 долларов, в зависимости от сложности задачи.
Владелица кафе на Тайване создает портреты домашних любимцев из молочной пенки
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