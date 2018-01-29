Мэрил Стрип собирается зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака

18:04, 29 января 2018
Мир
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Мэрил Стрип / REUTERS

По имеющимся данным, лауреат премии «Оскар» подала соответствующую заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США, сообщает TMZ.

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Она просит предоставить ей монополию на использование имени «Мэрил Стрип» в области развлекательных услуг. В частности, речь идет об автограф-сессиях и сайтах, связанных с кино.

Ранее сообщалось, что Стрип присоединилась к сериалу «Большая маленькая ложь».

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Теги: #Мэрил Стрип