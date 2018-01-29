Мэрил Стрип собирается зарегистрировать свое имя в качестве товарного знака

Она просит предоставить ей монополию на использование имени «Мэрил Стрип» в области развлекательных услуг.

Голливудская актриса Мэрил Стрип регистрирует свое имя в качестве товарного знака. По имеющимся данным, лауреат премии «Оскар» подала соответствующую заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США, сообщает TMZ. Читайте такжеНоминации на "Оскар": "Ла-Ла Ленд" и Мэрил Стрип установили рекорды Она просит предоставить ей монополию на использование имени «Мэрил Стрип» в области развлекательных услуг. В частности, речь идет об автограф-сессиях и сайтах, связанных с кино. Ранее сообщалось, что Стрип присоединилась к сериалу «Большая маленькая ложь».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter