В Тегеране из-за снегопадов закрыли аэропорты и школы

В Красном Полумесяце заявили, что 6,6 тысячи человек доставили в пункты временного размещения.

В столице Ирана Тегеране закрыли аэропорты и школы из-за снегопадов. Также закрыты школы в нескольких других частях страны, сообщает Радио "Свобода".

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Сотни машин заблокированы на дорогах. Для помощи автомобилистам мобилизованы сотни групп Красного Полумесяца.

Кроме того, государственный телеканал Press TV сообщил, что железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Машхад на северо-востоке страны также приостановили.

В Красном Полумесяце заявили, что 6,6 тысячи человек доставили в пункты временного размещения.

По сообщениям местных СМИ, большое количество проводов электросетей и автомобилей повреждены из-за падения деревьев.