"Отбить преступное поведение Ирана": США начинают работу над новым ядерным соглашением

Предыдущая ядерная сделка предоставила Ирану миллиарды долларов в виде облегчения санкций в обмен на ограничение ядерной программы.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в субботу, что рабочие группы, которые работают над исправлением того, что США видят как недостатки в иранской ядерной сделке, уже начали встречаться, пытаясь определить масштаб необходимых изменений и привлечения Ирана.

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Как передает Голос Америки, Тиллерсон, который завершил недельную европейскую поездку в Варшаву, заявил, что получил поддержку от Британии, Франции и Германии – всех участников сделки 2015 года – для работы над соглашением, от которой президент Дональд Трамп обещал уйти, если не будет сделано изменений.

Ядерная сделка предоставила Ирану миллиарды долларов в виде облегчения санкций в обмен на ограничение ядерной программы.

Трамп обещал прекратить облегчения американских санкций, если европейцы не согласятся укрепить условия соглашения, согласившись на стороннюю сделку, которая фактически устранила положение, что позволят Ирану постепенно восстановить некоторые расширенные атомные работы. Трамп также хочет, чтобы были ограничены иранские программы баллистических ракет.

Тиллерсон заявил, что ядерная сделка является лишь «небольшой» частью политики США на Ближнем Востоке, и Вашингтон больше озабочен другими вопросами, в том числе поддержкой Ираном повстанцев Хути в Йемене и поставкой оружия ополченцам в этом регионе.

«Наша рабочая группа также намерена определить сферы тесного сотрудничества с Европой, чтобы отбить преступное поведение Ирана», – сказал он.