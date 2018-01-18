Тиллерсон обвинил Россию в несоблюдении санкций против КНДР
08:11, 18 января 2018Мир
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По его словам, Россия не соблюдает санкции в первую очередь в отношении поставок топлива, однако на другие области это тоже распространяется.
Иллюстрация REUTERS
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не применяет все санкции против КНДР, передает Reuters.
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«Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут свести на нет некоторые санкции», — заявил Тиллерсон.
По его словам, Россия не соблюдает санкции в первую очередь в отношении поставок топлива, однако на другие области это тоже распространяется.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия помогает КНДР «обходить» международные санкции.
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