В Бразилии в результате стрельбы в ночном клубе погибло 14 человек

По версии полиции, причиной инцидента могли стать разборки из-за наркотиков.

В субботу, 27 января, в Бразилии вооруженные неизвестные люди устроили стрельбу в переполненном танцевальном клубе городе Форталеза.

Как сообщает Reuters, в результате инцидента не менее 14 человек погибли.

Кроме того, по меньшей мере шесть человек получили травмы и были госпитализированы.

Также сообщается, что группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и без разбора начала стрелять во внутреннем дворе.

По версии полиции, причиной инцидента могли стать разборки из-за наркотиков.