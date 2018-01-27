В Бразилии в результате стрельбы в ночном клубе погибло 14 человек
20:48, 27 января 2018
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По версии полиции, причиной инцидента могли стать разборки из-за наркотиков.
Ілюстрація REUTERS
В субботу, 27 января, в Бразилии вооруженные неизвестные люди устроили стрельбу в переполненном танцевальном клубе городе Форталеза.
Как сообщает Reuters, в результате инцидента не менее 14 человек погибли.
Кроме того, по меньшей мере шесть человек получили травмы и были госпитализированы.
Также сообщается, что группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и без разбора начала стрелять во внутреннем дворе.
По версии полиции, причиной инцидента могли стать разборки из-за наркотиков.
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