Посетителей зоопарка в Париже эвакуировали из-за побега бабуинов

Животные укрылись в лесистой зоне парка.

В пятницу, 26 января, из Венсенского зоопарка в Париже из вольера сбежали четыре бабуина.

Работу зверинца сразу же приостановили для посетителей – ради их безопасности. Об этом пишет The Local.

"Четверо (обезьян) убежало. Сейчас они находятся в лесистой зоне парка", - сказал работник зоопарка.

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Как именно животные выбрались из вольера, неизвестно.

Тем временем полиция в рамках мер безопасности перекрыла прилегающие к зоопарку дороги.

Ранее французские медиа сообщили, будто из зоопарка сбежали с полсотни обезьян.