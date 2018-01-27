Посетителей зоопарка в Париже эвакуировали из-за побега бабуинов
01:05, 27 января 2018
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Животные укрылись в лесистой зоне парка.
Полиция в рамках мер безопасности перекрыла прилегающие к зоопарку дороги / фото twitter.com/InfosFrancaises
В пятницу, 26 января, из Венсенского зоопарка в Париже из вольера сбежали четыре бабуина.
Работу зверинца сразу же приостановили для посетителей – ради их безопасности. Об этом пишет The Local.
"Четверо (обезьян) убежало. Сейчас они находятся в лесистой зоне парка", - сказал работник зоопарка.
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Как именно животные выбрались из вольера, неизвестно.
Тем временем полиция в рамках мер безопасности перекрыла прилегающие к зоопарку дороги.
Ранее французские медиа сообщили, будто из зоопарка сбежали с полсотни обезьян.
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