Посетителей зоопарка в Париже эвакуировали из-за побега бабуинов

01:05, 27 января 2018
Мир
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полиция в рамках мер безопасности перекрыла прилегающие к зоопарку дороги / фото twitter.com/InfosFrancaises

Работу зверинца сразу же приостановили для посетителей – ради их безопасности. Об этом пишет The Local.

"Четверо (обезьян) убежало. Сейчас они находятся в лесистой зоне парка", - сказал работник зоопарка.

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Как именно животные выбрались из вольера, неизвестно.

Тем временем полиция в рамках мер безопасности перекрыла прилегающие к зоопарку дороги.

Ранее французские медиа сообщили, будто из зоопарка сбежали с полсотни обезьян.

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Теги: #побег бабуинов в Париже