Том Круз присоединился к Instagram и анонсировал фильм "Миссия невыполнима-6" (фото)
16:11, 26 января 2018
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Круз выложил снимок со съемок шестой части серии Миссия невыполнима.
REUTERS
Том Круз завел аккаунт в сети Instagram и анонсировал свою новую работу - фильм Mission: Impossible - Fallout. Круз разместил снимок с "хлопушкой" со съемочной площадки с надписью названия фильма.
На фото указано, что режиссером фильма является Кристофер Маккуорри, который снимал фильмы Миссия невыполнима: Племя изгоев, Джек Ричер, а также писал сценарий к Миссия невыполнима: Протокол Фантом.
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Кроме того, Круз выложил снимок со съемок шестой части серии Миссия невыполнима. На фото 55-летний актер выполняет сложный трюк – висит снаружи вертолета, который летит без пилота.
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