Том Круз присоединился к Instagram и анонсировал фильм "Миссия невыполнима-6" (фото)

16:11, 26 января 2018
Мир
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REUTERS

Том Круз завел аккаунт в сети Instagram и анонсировал свою новую работу - фильм Mission: Impossible - Fallout.  Круз разместил снимок с "хлопушкой" со съемочной площадки с надписью названия фильма. 

 

На фото указано, что режиссером фильма является Кристофер Маккуорри, который снимал фильмы Миссия невыполнима: Племя изгоев, Джек Ричер, а также писал сценарий к Миссия невыполнима: Протокол Фантом.

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Кроме того, Круз выложил снимок со съемок шестой части серии Миссия невыполнима. На фото 55-летний актер выполняет сложный трюк – висит снаружи вертолета, который летит без пилота.

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Теги: #Том Круз Миссия невыполнима