Депп, Круз и Уотсон оказались в числе номинантов на "Золотую малину"

Актеры Джонни Депп, Том Круз и актриса Эмма Уотсон оказались в списке номинантов на «Золотую малину» - антипремию, вручаемую за самые неудачные фильмы года.

Читайте такжеForbes обнародовал рейтинг самых кассовых актеров 2017 годаВ категории «Худший фильм» представлены «Эмоджи фильм», «Трансформеры: Последний рыцарь», «На пятьдесят оттенков темнее», «Мумия» и «Спасатели Малибу», передает kommersant.ru.

На звание худшего актера претендуют Том Круз (за роль в фильме «Мумия»), Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее»), Марк Уолберг («Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь»), Джонни Депп («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки») и Зак Эфрон («Спасатели Малибу»).

В номинации «Худшая актриса» представлены Эмма Уотсон («Сфера»), Дакота Джонсон («На пятьдесят оттенков темнее»), Кэтрин Хайгл («Наваждение»), Дженнифер Лоуренс («Мама!»), а также актер Тайлер Перри, который для съемок в фильме «Хэллоуин Мэдеи 2» переоделся в женское платье.