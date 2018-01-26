Правительство Испании хочет оспорить в суде кандидатуру Пучдемона на должность главы Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой намерен обжаловать в Конституционном суде страны возможно назначение отстраненного лидера Каталонии Карлеса Пучдемона главой каталонского правительства.

Об этом заявила в четверг, 25 января, вице-премьер страны Сорайя Саенс де Сантамариа, сообщает DW.

Испанское правительство должно передать на рассмотрение суда обнародованную в понедельник, 22 января, резолюцию спикера каталонского парламента Роже Торрена с предложением кандидатуры Пучдемона на должность главы женералитата. Согласно законодательству Испании, Пучдемон не может претендовать на должность главы местного правительства до тех пор, пока с него не сняты обвинения в сепаратизме.

Читайте такжеСуд Барселоны обязал партию Пучдемона возместить государству 6,6 миллионов "откатов"

Напомним, Пучдемон в ноябре 2017-го сбежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонской кризиса и попытки провозгласить независимость региона. В отношении него был выдан европейский ордер на арест, который, впрочем, в декабре отменили.

Пучдемон утверждает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредило, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон будет пытаться управлять Каталонией на расстоянии.

Между тем, испанская прокуратура снова требует ордера на арест Пучдемона, поскольку тот покинул пределы Бельгии и совершил поездку в Данию.

Как сообщалось, в Каталонии в прошлом месяце прошли внеочередные выборы в региональный парламент, которые завершились победой сторонников независимости региона.