Экс-канцлер Германии Шредер, перешедший на службу к Путину, объявил о свадьбе с переводчицей

Герхард Шредер объявил о том, что осенью намерен в пятый раз жениться. Избранницей бывшего канцлера Германии, который с осени возглавляет совет директоров «Роснефти», стала кореянка Ким Со Ен, которая была переводчицей политика.

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Как передает РБК со ссылкой на Yonhap, о намерении сыграть свадьбу с 48-летней Ким Со Ен 73-летний Шредер объявил на пресс-конференции в Сеуле. По его словам, торжественная церемония назначена на осень.

Экс-канцлер Германии рассказал, что до женитьбы рассчитывает побольше узнать о родной стране своей будущей супруги, выучить язык. По его словам, жить пара рассчитывает именно в Южной Корее.

Шредер и Ким Со Ен познакомились два года назад, когда кореянка выступала в качестве переводчицы политика на международной конференции. Экс-канцлер тогда решил развестись с Дорис Шредер-Копф, которая занялась политикой и стала депутатом от СДПГ в Ганновере. В Сеуле Шредер заявил, что роман с Ким не был причиной его расставания с предыдущей женой.

На прошлой неделе Шредер признался в интервью немецкому еженедельнику Bunte, что влюбился в Ким. Пара распространила фотографии из Берлина, где они ужинали в одном из корейских ресторанов.

За свою жизнь Шредер был женат четырежды. В первый раз он развелся в 1972 году, прожив в браке четыре года. Дольше всего он прожил с Дорис Копф, с которой они усыновили двух детей из России - Викторию и Грегора.

Шредер с осени 2017 года является главой совета директоров «Роснефть». В Берлине согласие Шредера работать в «Роснефти» встретили критически. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию прискорбной, отметив, что это «подрывает санкции» против России.

Будучи канцлером, Шредер активно лоббировал желанный для Москвы трубопровод "Северный поток", против которого выступала Польша и другие союзники Германии в Восточной Европе. Соглашение о строительстве газопровода было подписано в присутствии Шредера и Владимира Путина, дружбу с которым экс-канцлер никогда не скрывал.