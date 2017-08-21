Меркель раскритиковала экс-канцлера Шредера за намерение работать на "Роснефть"

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала своего предшественника Герхарда Шредера в понедельник за то, что он намерен работать на российскую нефтедобывающую компанию "Роснефть", и заявила, что не собирается занимать ни одну должность в промышленности, как только покинет политику.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Выдвижение кандидатуры социал-демократа Шредера в совет директоров "Роснефти" при условии санкций западных стран в отношении роли Москвы в украинском кризисе вызвало протест в Германии, особенно в условиях страха перед потенциальным вмешательством России в выборы в Бундестаг 24 сентября.

"Я не думаю, что то, что делает господин Шредер, это хорошо", - сказала Меркель.

"Я не намерена занимать ни одну должность в промышленности, когда я уже не буду канцлером, но я в первую очередь полностью сосредотачиваюсь на выборах, и на самом деле, я бы хотела снова быть канцлером", - добавила она.

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Герхард Шредер с 1998 по 2005 год возглавлял «красно-зеленую правительственную коалицию в Германии в составе СДПГ и «Зеленых». После отставки в 2005 году в результате досрочных выборов он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». В 2016 году Шредер возглавил также компанию Nord Stream 2.

В середине августа Правительство Российской Федерации выдвинуло кандидатуру Герхарда Шредера на должность нового независимого директора компании "Роснефть". Его имя среди семи кандидатов, голосование за которых пройдет в конце сентября. Эта новость вызвала критику со стороны немецких политиков и правозащитников. В частности, она раздавалась и из рядов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является Шредер.