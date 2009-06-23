ПАСЕ решила подождать с лишением Украины полномочий

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не лишила делегацию Украины полномочий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня на сессии ПАРЕ докладе, подготовленном депутатом из Швейцарии Диком МАРТИ, о пересмотре полномочий украинской делегации в связи с наличием существенных причин.

“За” проголосовали 39 депутатов, против – 11 и один воздержался.

Украинская делегация, по правилам ПАСЕ, не принимала участие в голосовании.

“Ассамблея решила не аннулировать и, таким образом, подтвердить полномочия украинской парламентской делегации, подразумевая, что Украина осуществит без последующих задержек все необходимы шаги для завершения избрания судьи Европейского суда по правам человека от Украины, в соответствии с ее обязательствами в рамках Конвенции и Устава организации, а также в соответствии с консультативным заключением Европейского суда по правам человека, когда таковое появится”, – значится в документе.

В резолюции также отмечается, что Украина решила обратиться в Суд по правам человека за разъяснением права страны на отзыв перечня из трех кандидатов на должность судьи и замену его другим перечнем.

В проекте рекомендаций к резолюции также содержится обращение к Комитету Министров Совета Европы с предложением постараться как можно быстрее получить разъяснение суда, которое, при этом, должно, как считают депутаты ПАСЕ, касаться не только права страны на отзыв старого и представление нового перечня кандидатов, но и права ПАСЕ отказаться принимать новый перечень, а также настоять на внесении третьей кандидатуры в него.

В ходе рассмотрения вопроса депутаты одобрили поправку, согласно которой ПАСЕ выразила уверенность в том, что блокирование украинской властью выборов судей, непредоставление третьей кандидатуры и назначение судьи ad hoc, “ставит под вопрос избирательную компетенцию Ассамблеи, которая предусмотрена Европейской Конвенцией по правам человека”.

Как сообщал УНИАН. Украина подала перечень из трех кандидатов на эту должность 14 сентября 2007 года. Однако, после того, как один из кандидатов взял самоотвод, в Украине были изменены правила отбора кандидатов. По результатам нового отбора Украина подала второй перечень кандидатов, который не признает ПАСЕ, поскольку Ассамблея считает, что Украина должна была просто дополнить первый перечень третьей кандидатурой.

Ряд экспертов в Украине считают, что изменение правил отбора кандидатов ставило целью вывести из перечня кандидатов нынешнего председателя Мониторингового комитета ПАСЕ Сергея ГОЛОВАТОГО, который в 2007 году сменил политическую ориентацию и стал поддерживать Партию регионов, хотя до того поддерживал “Нашу Украину”.

19 мая 20 депутатов - членов ПАСЕ во главе с Д.Марти зарегистрировали проект резолюции о лишении украинской делегации права голоса из-за проблемы с предоставлением перечня кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека.

5 июня 2009 года министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК сообщил в интервью проекту “УНИАН - Новости ЕС”, что обратился через Комитет Министров Совета Европы в Европейский суд по правам человека с просьбой разъяснить, имеет ли страна исключительное право на формирование, представление или отзыв перечня кандидатов на должность судьи.

Сейчас Украину в суде представляет судья ad hoc.