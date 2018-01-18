Трамп "горит желанием" ответить на вопросы спецпрокурора по "делу о России" - адвокат

Адвокат президента США Дональда Трампа Тай Кобб рассказал, что президент «горит желанием» ответить на вопросы спецпрокурора расследования дела «о России» Роберта Мюллера, сообщает CBS.

По словам адвоката, Трамп хочет успокоить этот вопрос, относительно встречи с Мюллером ведутся «активные дискуссии», но формальный запрос еще не сделан.

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По мнению адвоката Трампа, итоги расследования Мюллера будут не существенными для Трампа и его президентства. Он отметил, что вероятно, расследование будет завершено в течение 4-6 недель.

Ранее Трамп заявил, что Россия помогает КНДР «обходить» международные санкции.