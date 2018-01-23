Знаменитости устроили праздник в честь подружки Микки Мауса (фото)

Мультперсонаж студии Disney Минни Маус получила звезду на Аллее славы в Голливуде. Поздравить Минни с достижением пришли генеральный директор Disney Роберт Айгер, певица Кэти Перри и супермодель Хайди Клум. Звезда была официально открыта на церемонии, которая состоялась вчера вечером.

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Кэти Перри на празднике в честь Минни Маус появилась в красном платье в крупный горох, такие предпочитает и сама Минни. Образ певица дополнила широкополой шляпой той же расцветки, что и наряд. Хайди Клум тоже выбрала платье в горох, только в более классическом исполнении: она отдала предпочтение фасону, обтягивающему силуэт, и длине чуть ниже колена, пишет Elle.

Минни Маус в 2018 году «исполняется» 90 лет, и в год юбилея героиня мультфильмов получила звезду на Аллее славы. К слову, ее «экранный партнер», Микки Маус, обзавелся именной звездой еще в 1978 году.