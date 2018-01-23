В США объявили номинантов на премию "Оскар-2018"
"Оскар" в этом году будет юбилейным: церемония вручения наград пройдет в 90-й раз.
Сегодня, 23 января, Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на премию "Оскар".
"Оскар" в этом году будет юбилейным: церемония вручения наград пройдет уже в 90-й раз! Торжественное мероприятие состоится уже 4 марта, и, по традиции, пройдет в кинотеатре "Долби".
"Форма воды" Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Темные времена" Джо Райта — в числе фаворитов.
Полный список номинантов на премию "Оскар-2018"
Лучший фильм
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"Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name)
"Темные времена" (Darkest Hour)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
"Прочь!" (Get Out)
"Леди Берд" (Lady Bird)
"Призрачная нить" (Phantom Thread)
"Секретное досье" (The Post)
"Форма воды" (The Shape of Water)
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Лучшая мужская роль
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Тимоти Шаламе, "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name)
Дэниэл Дэй-Льюис, "Призрачная нить" (Phantom Thread)
Дэниэл Калуя, "Прочь" (Get Out)
Гари Олдман, "Темные времена" (Darkest Hour)
Дензел Вашингтон, "Роман Израэл, Esq." (Roman J. Israel, Esq.)
Лучшая женская роль
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Салли Хокинс, "Форма воды" (The Shape of Water)
Фрэнсис МакДорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Марго Робби, "Тоня против всех" (I, Tonya)
Сирша Ронан, "Леди Берд" (Lady Bird)
Мерил Стрип, "Секретное досье" (The Post)
Лучшая мужская роль второго плана
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Уиллем Дефо, "Проект "Флорида" (The Florida Project)
Вуди Харрельсон, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Ричард Дженкинс, "Форма воды" (The Shape of Water)
Кристофер Пламмер, "Все деньги мира"
Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Лучшая женская роль второго плана
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Мэри Джей Блайдж, Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)
Эллисон Дженни, "Тоня против всех" (I, Tonya)
Лори Меткаф, "Леди Берд" (Lady Bird)
Лесли Мэнвилл, "Призрачная нить" (Phantom Thread)
Октавия Спенсер, "Форма воды" (The Shape of Water)
Лучший режиссер
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Кристофер Нолан, "Дюнкерк" (Dunkirk)
Джордан Пил, "Прочь" (Get Out)
Грета Гервиг, "Леди Берд" (Lady Bird)
Пол Томас Андерсон, "Призрачная нить" (Phantom Thread)
Гильермо дель Торо, "Форма воды" (The Shape of Water)
Лучший оригинальный сценарий
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"Любовь-болезнь" (The Big Sick)
"Прочь" (Get Out)
"Леди Берд" (Lady Bird)
"Форма воды" (The Shape of Water)
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Лучший адаптированный сценарий
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"Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name)
"Горе-творец" (The Disaster Artist)
"Логан" (Logan)
"Большая игра" (Molly’s Game)
"Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)
Лучший анимационный фильм
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"Босс-молокосос"
"Добытчица"
"Тайна Коко"
"Фердинанд"
"Ван Гог. С любовью, Винсент"
Лучшая песня
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Mighty river, "Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)
Mystery of love, "Зови меня своим именем" (Call Me by Your Name)
Remember me — "Тайна Коко" (Coco)
Stand up for something — "Маршалл"
This is me — "Величайший шоумен"
Лучший документальный фильм
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Abacus: Довольно маленький для тюрьмы (Abacus: Small Enough to Jail)
"Лица, деревни" (Faces Places)
"Икар"
"Последние люди Алеппо"
"Стронг-Айленд"
Лучший короткометражный документальный фильм
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"Эдит+Эдди"
"Рай — это пробка на 405-м шоссе"
"Героин(я)"
"Искусство ножа"
"Остановка"
Лучший фильм на иностранном языке
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"Фантастическая женщина", Чили (A Fantastic Woman)
"Оскорбление", Ливан (The Insult)
"Нелюбовь", Россия
"Тело и душа", Венгрия (Body and Soul)
"Квадрат", Швеция (The Square)
Лучший грим и прически
Congrats to our Makeup & Hairstyling nominees! #Oscars#OscarNomspic.twitter.com/1h1gM4Ix7L— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2018
"Темные времена" (Darkest Hour)
"Виктория и Абдул" (Victoria & Abdul)
"Чудо" (Wonder)
Лучший монтаж
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"Малыш на драйве" (Baby Driver)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
"Тоня против всех" (I, Tonya)
"Форма воды" (The Shape of Water)
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Лучшие визуальные эффекты
Congrats to our Visual Effects nominees! #Oscars#OscarNomspic.twitter.com/Eph09pP6FH— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2018
"Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049)
"Стражи Галактики. Часть 2" (Guardians of the Galaxy Vol. 2)
"Конг: Остров черепа" (Kong: Skull Island)
"Звездные войны: Последние джедаи" (Star Wars: The Last Jedi)
"Планета обезьян: Война" (War for the Planet of the Apes)
Лучший саундтрек
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"Дюнкерк"
"Призрачная нить"
"Форма воды"
"Звездные войны: Последние джедаи"
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучший короткометражный фильм
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"Начальная школа Де-Калб"
"11 часов"
"Мой племянник Эммет"
"Немое дитя"
"Watu Wote: Все мы"
Лучший короткометражный анимационный фильм
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"Дорогой баскетбол" (Dear Basketball)
"Вечеринка в саду" (Garden Party)
"Лу" (Lou)
"Пустое место" (Negative Space)
"Хулиганские сказки" (Revolting Rhymes)
Лучший монтаж звука
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"Малыш на драйве" (Baby Driver)
"Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner: 2049)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
"Форма воды" (The Shape of Water)
"Звездные войны: Последние джедаи" (Star Wars: The Last Jedi)
Лучшее сведение звука
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"Малыш на драйве" (Baby Driver)
"Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner: 2049)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
"Форма воды" (The Shape of Water)
"Звездные войны: Последние джедаи" (Star Wars: The Last Jedi)
Лучший дизайн костюмов
Congrats to our Costume Design nominees! #Oscars#OscarNomspic.twitter.com/MOABv0mP4Y— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2018
"Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast )
"Темные времена" (Darkest Hour)
"Призрачная нить" (Phantom Thread)
"Форма воды" (The Shape of Water)
"Виктория и Абдул" (Victoria & Abdul)
Лучшая работа оператора
Congrats to our Cinematography nominees! #Oscars#OscarNomspic.twitter.com/TAFscg63Qv— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2018
"Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner: 2049)
"Темные времена" (Darkest Hour)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
Ферма "Мадбаунд" (Mudbound)
"Форма воды" (The Shape of Water)
Лучшая работа художника-постановщика
Congrats to our Production Design nominees! #Oscars#OscarNomspic.twitter.com/KWsNXnuaAZ— The Academy (@TheAcademy) January 23, 2018
"Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast )
"Бегущий по лезвию 2049" (Blade Runner 2049)
"Темные времена" (Darkest Hour)
"Дюнкерк" (Dunkirk)
"Форма воды" (The Shape of Water)