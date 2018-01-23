Умер исполнитель роли Тинки-Винки в "Телепузиках", гостей попросили прийти на похороны в яркой одежде

Британский киноактер Саймон Шелтон, который был героем всем известного сериала "Телепузики" в роли фиолетового Тинки-Винки, умер в возрасте 52 лет, – через четыре дня после его дня рождения. О причине смерти пока нет информации, однако в комментариях в сети сообщают, что он погиб в аварии. Об этом сообщает Mirror.

Читайте такжеСтала известна причина смерти легендарного рок-музыканта Тома Петти

Отец троих детей, родственник киноактера Роберта Доуса и дядя актрисы Эмили Атаки – Саймон Шелтон – в последнее время проживал в графстве Бедфордшир в Великобритании и занимался балетом и хореографией.

Незадолго до смерти Саймон на странице в Facebook написал трогательное сообщение о семейном ужине. "Я находился в сказочном Виррале (район Англии) и имел фантастический рождественский ужин с Джудит и ее чрезвычайно простым отцом Кеном. Надеюсь, что вы все счастливы и здоровы", – писал Саймон.

Гостей попросили прийти на похороны в одежде яркой расцветки.